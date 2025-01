ARTE La Lombardia si candida a ospitare La Gioconda: un progetto per il "circuito vinciano" e le Olimpiadi 2026 In risposta all’allarme lanciato dalla presidente del museo francese sullo stato di degrado delle strutture che ospitano il capolavoro

La Regione Lombardia si propone per ospitare temporaneamente La Gioconda, il celebre dipinto di Leonardo da Vinci custodito al Louvre. Lo annuncia l’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in risposta all’allarme lanciato dalla presidente del museo francese, Laurence des Cars, sullo stato di degrado delle strutture che ospitano il capolavoro.

“Non entro nel merito delle criticità evidenziate, ma accogliamo con entusiasmo l’idea di offrire una collocazione temporanea a quest’opera simbolo dell’arte italiana. In attesa delle decisioni del governo francese, saremmo lieti di accoglierla in Lombardia, specialmente in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”, afferma Caruso.

La proposta punta a valorizzare il “circuito vinciano”, che celebra le opere e l’eredità di Leonardo da Vinci sul territorio.

Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una visita al Louvre martedì prossimo, per affrontare le problematiche strutturali evidenziate nella lettera inviata il 13 gennaio da des Cars alla ministra della Cultura Rachida Dati. Tra le questioni più urgenti, il degrado delle attrezzature e le variazioni di temperatura che minacciano la conservazione delle opere, inclusa La Gioconda. Questa candidatura lombarda potrebbe trasformarsi in un’occasione straordinaria per promuovere la cultura italiana e accrescere il prestigio della regione in un evento di portata globale come le Olimpiadi.

