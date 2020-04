La Lombardia vuole riaprire e scatena polemiche. Fontana: "Lavoro spalmabile su 7 giorni e non 5"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

La Lombardia vuole ripartire e scatena polemiche, perché in Regione i numeri del contagio non sono affatto rassicuranti. Per il presidente Attilio Fontana c'è l'ipotesi di spalmare il lavoro non su 5 ma su 7 giorni, con orari di inizio diversi per evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce. Estremamente scettico il sindaco di Milano Giuseppe Sala, per il quale le “4D” prioritarie invocate da Fontana (distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi) sono solo “uno slogan senza contenuto”. Il presidente del Consiglio Conte terrà un'informativa in Senato martedì prossimo. Anche la Conferenza episcopale italiana presenterà le sue proposte al governo per ricominciare con messe, funerali e cerimonie in chiesa, magari grazie all'aiuto di volontari che garantiscano distanze e presenze contingentate, oltre all'uso di dispositivi di protezione. Attualmente i positivi in Italia sono 106.607, 1.189 più di ieri. Crescono di 2.072 unità i guariti, ma ci sono anche 525 morti più di ieri, 22.170. I casi totali sono infine 168.941, 3.786 in più.

Lo scrittore cileno Luis Sepulveda è morto per coronavirus a Oviedo, dov'era ricoverato dalla fine di febbraio. Aveva 70 anni e presumibilmente si era ammalato ad un festival della letteratura in Portogallo.

In Giappone il primo ministro Shinzo Abe ha esteso a tutto il Paese lo stato di emergenza per la pandemia: non è un vero e proprio lockdown sul modello italiano, ma la limitazione all'interazione sociale è fortemente raccomandata, mentre le attività commerciali ridurranno gli orari: oltre un quarto delle infezioni totali si è verificato a Tokyo, 182 finora i morti. Aumentano i casi anche in Russia, ora quasi 28mila, con 232 morti, di cui 34 nelle ultime 24 ore. Tornano a salire i morti anche nel Regno Unito, 861 decessi in 24 ore. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invece, il picco è stato superato, e impartirà le direttive per far ripartire l'economia americana, anche prima del primo maggio, promette.