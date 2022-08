La madre gli chiede di abbassare la musica, lui la sbatte contro la porta

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver ferito alla testa alla mamma che l'aveva appena rimproverato per il volume troppo alto dello stereo. Il ragazzo è stato arrestato per lesioni personali aggravate e denunciato per danneggiamenti. E' successo poco prima delle 22 di lunedì, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Rimini sono intervenuti chiamati dal figlio minore della donna, trasportata in ospedale con lesioni alla testa. Secondo quanto raccontato ai poliziotti dalla vittima, dopo il rimprovero il ragazzo ha afferrato la madre e le ha sbattuto la testa contro uno stipite. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha quindi disposto il fermo del 22enne che nel maggio scorso era già stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e, sottoposto alla misura dell'obbligo di firma giornaliero. Assistito dall'avvocato Morena Ripa, sarà processato per direttissima.