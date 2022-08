RIMINI La madre gli chiede di abbassare la musica, lui la sbatte contro la porta

Nella notte la Polizia di Rimini ha arrestato un ragazzo colombiano per lesioni personali aggravate. A dare l'allarme al 112 il fratellastro. La volante è intervenuta alle 21.55, in Via San Martino di Riparotta a Rimini dove un giovane, alla richiesta della madre di abbassare il volume della musica per non disturbare il vicinato, reagiva con violenza. Dopo aver spento la radio, ha prima danneggiato due borse della donna, per poi scagliarsi contro di lei e picchiarla violentemente; prendendola per il collo e le braccia e facendole sbattere il volto ad una porta. Il ragazzo è stato arrestato denunciato per lesioni e danneggiamento.

