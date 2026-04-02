La maggioranza: "Piena fiducia nel ministro Piantedosi"

Alla Farnesina conferenza annuale con Banca d'Italia, alla presenza di delegati e addetti finanziari accreditati all'estero. Una collaborazione fondamentale, quella con Bankitalia, dice il ministro Tajani: perseguiamo lo stesso fine della crescita, affrontando insieme situazioni complicate come quelle che abbiamo davanti. E in effetti i numeri forniti dal governatore Panetta sono preoccupanti. Le condizioni della finanza pubblica italiana sono però migliorate e questo ci ha messo a riparo da ulteriori rischi, aggiunge. La maggioranza intanto rinnova piena fiducia al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al centro di un nuovo caso insieme alla giornalista-scrittrice Claudia Conte, che in una intervista ha parlato della relazione che la lega al ministro. Spuntano notizie su una sua nomina, a febbraio, come collaboratrice di una commissione parlamentare. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono di una telefonata “tranquillizzante” tra il ministro e Giorgia Meloni. Intanto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami, attacca Giuseppe Conte per l'incontro con l'inviato speciale di Trump Paolo Zampolli, e da Niscemi Conte risponde.

Nel video gli interventi di Fabio Panetta, governatore Banca d'Italia, e l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle







