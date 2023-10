POLITICA ITALIA La manovra di bilancio in Consiglio dei ministri lunedì Il Cnel di Renato Brunetta boccia, a maggioranza, la proposta di salario minimo

C'è attesa per la presentazione della legge di bilancio lunedì in Consiglio dei ministri. Una manovra che concentrerà l'attenzione su redditi e pensioni medio-bassi, su famiglia e sanità: questo l'obiettivo del governo Meloni, dopo il vertice di maggioranza di martedì sera. Dalla presidente, oggi al giuramento degli allievi dei vigili del fuoco, un appello alla prudenza, e a ridurre al minimo gli emendamenti. L'opposizione contesta: manovra fragile, preoccupa il deficit richiesto al Parlamento e non si esclude il ricorso alla Corte Costituzionale. Intanto il Cnel di Renato Brunetta boccia, a maggioranza, la proposta sul salario minimo: nel documento si valorizza la via tradizionale della contrattazione collettiva.

Nel video l'intervista a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico

