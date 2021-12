La manovra di bilancio passa definitivamente alla Camera con 355 sì: misure per 32 miliardi

Alla Camera passa definitivamente la manovra di bilancio con 355 voti favorevoli e 45 contrari. Vediamo le principali novità. Il testo definitivo arrivato alla Camera prevede misure per 32 miliardi, con un taglio delle tasse di 8 miliardi, di cui 7 destinati alla riduzione dell'Irpef e 1 miliardo all'Irap. Sulle pensioni si supera Quota 100 e arriva Quota 102, dunque con 64 anni e 38 di contributi. Si tenta di calmierare le bollette, oltre a introdurre un corposo pacchetto di bonus per la casa, dove la misura principale è la conferma del credito di imposta al 110% sui lavori di efficientamento energetico per tutto il 2022. Stanziati inoltre 2,67 miliardi per le città metropolitane in crisi, 1,3 miliardi andranno a Napoli.

Debutta il primo modulo della riforma fiscale: per il prossimo anno le aliquote Irpef scendono da 5 a 4: 23% sui redditi fino a 15mila euro; 25% sullo scaglione tra 15mila e 28mila euro; 35% tra 28mila e 50mila e 43% sui redditi superiori. Le detrazioni si azzerano oltre 50mila euro di reddito. Tolta l'Irap per le ditte individuali. All’ultimo momento inserita anche una proroga dei tempi diluiti per il pagamento delle cartelle esattoriali. Per mitigare gli effetti dell'aumento delle bollette dell'energia ci sono 3,8 miliardi. Una norma disciplina il riparto delle risorse, a cominciare dalla riduzione al 5% dell'Iva sulle utenze gas di famiglie e imprese. L'intervento sull'Iva vale 608 milioni.

Con la manovra parte l'assegno unico familiare: dal primo gennaio si potrà fare richiesta all'Inps. La misura parte da una cifra minima mensile di 50 euro a figlio fino a un massimo di 175 per Isee fino a 15mila euro. Dal terzo figlio in poi prevista una maggiorazione e 100 euro in più dal quarto figlio. Non sono mancate, in Aula, voci critiche sulla mancata discussione della manovra, e Fratelli d'Italia, fuori da Montecitorio, ha annunciato che manderà un esposto al presidente della Repubblica.

Nel video gli interventi in Aula dei deputati Mauro D'Attis, Forza Italia; Massimo Bitonci, Lega; Michele Sodano, Gruppo Misto, e l'intervista di Francesco Lollobrigida, capogruppo Fratelli d'Italia