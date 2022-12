POLITICA ITALIA La manovra in Parlamento: bisogna evitare l'esercizio provvisorio Forza Italia però punta i piedi su una serie di emendamenti, mentre Calenda (Terzo Polo) offre le sue idee alla presidente Meloni

La manovra di bilancio entra nel vivo della discussione tra Camera e Senato, l'obiettivo è evitare assolutamente l'esercizio provvisorio, dunque va approvata entro il 31 dicembre ma, in maggioranza, c'è chi sta puntando i piedi. Intanto a Palazzo Chigi Calenda ci è andato davvero, per offrire le sue idee alla presidente Giorgia Meloni, e chissà, fors'anche qualcosa in più, magari proprio a scapito di Forza Italia, ma questo si affrettano tutti a smentirlo. La Lega intanto difende il provvedimento.

Nel video le interviste a Alessandro Cattaneo, capogruppo deputati Forza Italia; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega; Enrico Borghi, senatore Partito Democratico

