“La Marecchiese non va bene”, approfondimento sulla viabilità del comitato Valmarecchia Futura

Era presente anche il segretario al Territorio Stefano Canti nella serata, organizzata dal comitato Valmarecchia Futura al Teatro Sociale di Novafeltria, dedicata alla viabilità del Montefeltro. Obiettivo del comitato - riporta una nota - è quello di presentare dati e ipotesi di lavoro alle amministrazioni. Anche la Toscana, rappresentata dal collegamento del sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, e San Marino, con Canti, si sono dette favorevoli ad un collegamento più rapido e sicuro.

“Collegare la Toscana alla Riviera, passando attraverso la meravigliosa Valmarecchia – ha detto Innocenti a nome di altri sette comuni della Valtiberina – aprirebbe scenari nuovi e di grande interesse. Oggi i collegamenti verso il mare sono rappresentati dalla E45, ma noi sappiamo quale successo un’apertura verso Rimini. Lavoreremo insieme, connetteremo le amministrazioni, dobbiamo raggiungere questo risultato”. “Favorire l’arteria che ci collega all’Italia dalla Marecchiese - ha affermato il segretario Canti - avrebbe un indubbio e reciproco grande vantaggio. Vi consiglio su esperienza fatta: state insieme, aggregate le amministrazioni e Anas dovrà ascoltare ed eseguire quanto necessario”.

Presentato anche un sondaggio su un campione di 843 parsone che vivono la Valmarecchia e chi vi transitano quotidianamente in auto, per lavoro o esigenze familiari. Per il 92,5 percento degli intervistati la SS258 “non è all'altezza di supportare il traffico attuale”. La maggior parte di loro si lamenta infatti del troppo traffico e tempi di percorrenza troppo lunghi. Motivi che, secondo i risultati del sondaggio, hanno causato lo spopolamento della valle e la chiusura di diverse attività produttive che si sono poi spostate in centri più sviluppati.