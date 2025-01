La ministra del Turismo Santanchè rinviata a giudizio per falso in bilancio

La corrispondenza di Francesca Biliotti

La ministra del Turismo rinviata a giudizio per falso in bilancio. Per la difesa è “una decisione che lascia l'amaro in bocca”. A neanche 24 ore dalla prima approvazione alla Camera della riforma sulla giustizia, con la separazione delle carriere tra i magistrati, la ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio dalla gup Anna Magelli per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha dismesso la cariche. Con lei altri 17 imputati tra cui anche Visibilia srl in liquidazione. Il processo inizierà il 20 marzo, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. La giudice ha anche dichiarato prescritte le imputazioni per gli anni dal 2016 al 2018. Sarà il primo processo che la senatrice dovrà affrontare in qualità di imprenditrice. Se e quali ripercussioni ci saranno sulla maggioranza di governo si vedrà. Maggioranza che aveva, come detto, posto un tassello importante sulla strada delle riforme costituzionali.

Nel video l'intervista a Giulia Bongiorno, senatrice Lega