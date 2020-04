EMERGENZA SANITARIA La ministra dell'Interno Lamorgese: "Fine settimana di Pasqua, grande prova di maturità dagli italiani" In 4 giorni sanzionato il 5% dei controllati. Tra questi anche una deputata. Meno di mille nuovi contagi rispetto a ieri

Plauso della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese agli italiani che, dice, “hanno offerto una grande prova di maturità e responsabilità”, dimostrando di comprendere la necessità di modificare gli stili di viti in un passaggio ancora cruciale per superare l'emergenza. La ministra si riferisce al weekend pasquale, con oltre 53mila persone sanzionate in 4 giorni, “appena il 5% dei controllati”, riferisce il Viminale. Tra questi, anche la deputata Sara Cunial, ex M5S oggi al Misto, fermata sulla via del Mare vicino Ostia. Mentre continuano a perdere la vita i medici colpiti dall'epidemia, arrivati a 116, entra nel vivo l'inchiesta milanese sulle residenze sanitarie assistenziali, con perquisizioni e acquisizioni di documenti nel Pio Albergo Trivulzio ed altre strutture, dove sono morti centinaia di anziani dall'inizio dell'epidemia. I nuovi contagiati in Italia oggi sono meno di mille, 675 più di ieri per l'esattezza, 104.291 in totale, anche percentualmente è l'incremento più basso dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono 37.130, i morti 21.067, 602 più di ieri, mentre i casi totali sono 162.488 (+2.972). Per ridurre i rischi di diffusione da coronavirus nelle carceri affollate, in Turchia scatterà l'amnistia per 90mila detenuti. Saranno però esclusi dal provvedimento gli oppositori del presidente Erdogan. Nel Regno Unito i decessi sono arrivati ad oltre 11.000; un quinto delle morti registrate in Inghilterra e Galles dall'inizio dell'epidemia al 3 aprile è collegabile al Covid-19, e sono quasi la metà del totale a Londra. E mentre in Belgio nelle ultime ore si registrano 262 nuovi decessi, di cui 171 nelle case di riposo, in Croazia dove la crescita resta contenuta e lineare, si inizia a pensare dalla prossima settimana quali misure restrittive allentare; il Paese è in quarantena quasi totale da 4 settimane. Gli Stati Uniti registrano infine altri 1.500 morti in un giorno, per un totale di 23.500; i contagi nel Paese sono oltre 572mila. A New York oltre 10mila decessi.



