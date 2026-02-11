POLITICA ITALIA La ministra Santanchè di nuovo indagata per bancarotta Per le opposizioni "è plurindagata, oltraggio per le istituzioni"

Il Consiglio dei ministri si prepara a varare il nuovo decreto legge sui migranti, si stanno limando le ultime disposizioni, mentre da Strasburgo è arriva il via libera all'ampliamento della lista dei paesi sicuri e alle nuove regole sugli hub per migranti all'estero, col ministro dell'Interno Piantedosi che parla di “grande successo del governo italiano che ha fatto valere le sue posizioni”.

In attesa del decreto Ucraina, i vannacciani che si sono staccati dalla Lega, nonostante la maggioranza dica di non temere i loro distinguo (ma intanto pone la questione di fiducia sul decreto), mettono i puntini sulle i.

Nuovi guai giudiziari per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Un'accusa di bancarotta era già nota a carico di Santanchè, quella sul crack di Ki Group Srl, altra società del gruppo. “Siamo oltre l'imbarazzo – commenta il Partito Democratico – La permanenza di una ministra indagata era già inaccettabile; quella di una ministra plurindagata è un oltraggio alle istituzioni della Repubblica. La smettano di tergiversare e chiedano le dimissioni immediate di Santanchè”.

Nel video l'intervista a Rossano Sasso, deputato gruppo Misto

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: