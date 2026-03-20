POLITICA ITALIA La morte di Umberto Bossi, la Lega annulla tutti gli impegni Da Bruxelles la presidente Meloni risponde sul taglio delle accise e sul caso Delmastro

Da tempo si era ritirato nella sua Gemonio, in provincia di Varese, nel cui ospedale si era poi dovuto ricoverare. Umberto Bossi è morto giovedì sera a 84 anni. La Lega, “profondamente scossa e addolorata”, scrive nella nota ufficiale, ha annullato tutti gli impegni di oggi, nonostante il referendum. Lo stesso Matteo Salvini ha cancellato ogni appuntamento, per rientrare subito a Milano e intervenire solo ai microfoni di Radio Libertà.

Fondatore ed ex segretario della Lega Nord, fautore del secessionismo della Padania contro “Roma ladrona”, Bossi ha attraversato oltre 40 anni di politica italiana facendo della brutale radicalità e intransigenza il suo stile. Sette volte deputato, due senatore e tre volte ministro, con Berlusconi. La canotta bianca, slogan ruvidi come “La Lega ce l'ha duro”, appellativi irriverenti come “Berluskaiser”, il raduno di Pontida, l'ampolla con l'acqua del Po. Nel 2004 l'ictus dopo un'ischemia nel 1991.

“L’Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico”, sono le parole del presidente della Repubblica Mattarella. “L'avversario cui ho voluto più bene in vita mia”, ha commentato Pier Luigi Bersani.

La presidente Giorgia Meloni, da Bruxelles, parla della stretta attualità, non solo legata ai fatti internazionali. Sul taglio delle accise dei carburanti risponde così a chi, dall'opposizione, l'accusa di aver fatto solo una mossa elettorale. Sul caso Delmastro, sul quale sempre le minoranze le chiedono di prendere posizione, chiarisce.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

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