MISANO ADRIATICO La neve non ferma il tuffo gelido della Befana a Misano

La neve non ha fermato i temerari che questa mattina si sono dati appuntamento nelle acque di Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma, per il tradizionale Tuffo della Befana. La spiaggia imbiancata ha fatto da suggestiva cornice al bagno in mare dell’Epifania, che ha registrato una buona partecipazione nonostante il freddo intenso. Tra i partecipanti anche il sindaco Fabrizio Piccioni. L’iniziativa si è svolta grazie alla collaborazione di Croce Adriatica, Amici Spiaggia 61 Misano, Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030, Consorzio Servizi Spiaggia e con il presidio delle forze dell’ordine.

In galleria alcune foto dal tuffo di oggi (fonte: Comune di Misano)

Foto Gallery

