TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Italia

La Notte Rosa entra nel vivo: la Romagna in festa da Comacchio a Cattolica

Dopo lo show dei fuochi d'artificio, riflettori puntati sulle suggestive "Albe Rosa"; tra concerti e cultura, il weekend celebra l'inizio dell'estate.

20 giu 2026
La Notte Rosa entra nel vivo: la Romagna in festa da Comacchio a Cattolica

Ieri al via il weekend che apre ufficialmente l'estate con lo spettacolo pirotecnico, dalla mezzanotte, sincronizzato lungo i 33 chilometri della costa romagnola. La Notte Rosa - Hit's Summer entra nel vivo oggi e domani, da Comacchio a Cattolica, tra città d'arte, borghi dell'entroterra e località balneari. 

Protagoniste del weekend saranno le albe rosa, momento simbolo della manifestazione: all'alba, in occasione del solstizio d'estate, spiagge e piazze storiche ospiteranno eventi musicali e performance speciali. Il programma si arricchisce inoltre di grandi concerti, spettacoli dal vivo, proposte per famiglie, appuntamenti culturali, escursioni nella natura, iniziative sportive e intrattenimento diffuso.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia