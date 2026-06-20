La Notte Rosa entra nel vivo: la Romagna in festa da Comacchio a Cattolica

Ieri al via il weekend che apre ufficialmente l'estate con lo spettacolo pirotecnico, dalla mezzanotte, sincronizzato lungo i 33 chilometri della costa romagnola. La Notte Rosa - Hit's Summer entra nel vivo oggi e domani, da Comacchio a Cattolica, tra città d'arte, borghi dell'entroterra e località balneari.

Protagoniste del weekend saranno le albe rosa, momento simbolo della manifestazione: all'alba, in occasione del solstizio d'estate, spiagge e piazze storiche ospiteranno eventi musicali e performance speciali. Il programma si arricchisce inoltre di grandi concerti, spettacoli dal vivo, proposte per famiglie, appuntamenti culturali, escursioni nella natura, iniziative sportive e intrattenimento diffuso.







