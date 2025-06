ESTATE La Notte Rosa passa il testimone alla Liscio Street Parade Apt Servizi e Visit Romagna: l'edizione 2025 ha superato le attese. Verso la conferma del solstizio d'estate, anche per i prossimi anni

Con oltre 200 eventi in 30 Comuni, la ventesima edizione della Notte Rosa ha animato la Romagna, dalla Riviera alle colline, raccogliendo un successo superiore alle aspettative di Apt Servizi e Visit Romagna che hanno coordinato il maxievento con la consulenza di Claudio Cecchetto. Un ricco palinsesto, tra concerti, performance all’alba, spettacoli e dj set hanno trasformato piazze e spiagge in palcoscenici a cielo aperto, grazie anche alle performance di artisti di grande richiamo come Olly, Fedez, Elodie, Tananai.

La decisione di anticipare l’evento a giugno, secondo i promotori, si è rivelata vincente, per il lancio dell'estate romagnola. Per i sindaci del territorio si tratta di un evento identitario, capace di fare rete e valorizzare i tratti distintivi della Romagna. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad propone di rendere la Notte Rosa, stabile a cavallo del solstizio d'estate, mentre l’assessora regionale Roberta Frisoni invita a promuoverla anche all’estero come prodotto turistico d’eccellenza.

A chiudere in bellezza la festa la Liscio Street Parade, grande balera urbana che ha preso il via ieri a Rimini in un Piazzale Kennedy gremito già dal pomeriggio. Protagonisti i Santa Balera, reduci dal Festival di Sanremo, le scuole di ballo guidate da Le Sirene Danzanti e il concerto conclusivo di Moreno Il Biondo con Mauro Ferrara. Questa sera la Liscio Street Parade con Roberta Cappelletti e i giovani artisti dell’Accademia del Folklore Romagnolo, accompagnati dal dj revival della Rimini Dj Academy. Gran finale martedì 24 con l’orchestra di Luca Bergamini, i CarabeinFolk e il dj set di Alehandro e Mirco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: