POLITICA ITALIA La nuova federazione di centrodestra "Prima l'Italia" crea crepe tra gli alleati Polemica per gli almeno 300 assenti, tra deputati e senatori, mentre il presidente ucraino Zelensky parlava accorato al Parlamento italiano

Vediamo i fatti più rilevanti della settimana con Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti, da Roma.

Inizia a scendere il prezzo dei carburanti, come annunciato dal governo Draghi, certo per qualcuno non è abbastanza. La settimana si caratterizza soprattutto per l'accorato discorso del presidente ucraino Zelensky, al Parlamento italiano, con tante defezioni però tra deputati e senatori, e col centrodestra che mostra crepe, in vista delle amministrative. Subito la proposta di riforma costituzionale di Fratelli d'Italia per l'elezione diretta del presidente della Repubblica, “la madre di tutte le riforme”, per Giorgia Meloni, eppure non ha scosso le coscienze, rileva il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Frecciatine agli alleati, anche per Meloni lo stato di salute della coalizione “non è ottimo”, specie dopo il lancio, da parte di Matteo Salvini, di “Prima l'Italia”, nuova federazione di centrodestra che debutterà alle amministrative in Sicilia, magari inglobando anche autonomisti, centristi e civici. Anche il centro si smuove, nasce la Federazione tra Coraggio Italia e Italia al Centro. Le due Camere si riuniscono per ascoltare il presidente ucraino. Sono almeno 300 gli assenti tra deputati e senatori, gli ex 5Stelle di Alternativa, il gruppo Italexit, altri di centrodestra e M5S.

Nel video gli interventi di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati (Fratelli d'Italia), l'intervista a Andrea Crippa, deputato Lega, gli interventi di Volodymyr Zelensky, presidente Ucraina, e di Mario Draghi, presidente del Consiglio, le interviste a Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati (Italia Viva) e a Carlo Giacometto, deputato Forza Italia

