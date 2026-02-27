La nuova legge elettorale sarà "Stabilicum"

La legge elettorale, già ribattezzata “Stabilicum”, perché l'obiettivo principale è garantire stabilità alla coalizione vincente, è ben lungi dall'aver trovato unanimi consensi. Il testo sul quale la maggioranza spera di trovare un accordo, almeno a quanto dichiara, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, per la coalizione che arrivi almeno al 40% dei consensi. Se nessuno raggiunge il 40% dei consensi su base nazionale, ma almeno due coalizioni hanno ottenuto almeno il 35%, allora scatta un ballottaggio. Dall'attuale sistema elettorale, il cosiddetto “Rosatellum”, salta la parte dei collegi uninominali e restano, così, solo quelli proporzionali plurinominali per la scelta degli eletti.

Gli elettori, però, non possono esprimere le loro preferenze, anche se questo potrebbe cambiare. Anche lo stesso partito di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia, dice di essere per le preferenze e di voler presentare un emendamento. Anche Roberto Vannacci si lamenta di questo, “non avere preferenze toglie la sovranità al popolo italiano – dice – che non è libero di decidere chi scegliere e rafforza il potere dei partiti”. Resta una soglia di sbarramento del 3% per ciascuna lista che si presenta, con meccanismi di salvaguardia per i piccoli che si coalizzano con una lista più grande. Per il Partito Democratico, “la fretta con cui la destra vuole cambiare la legge elettorale è un segno evidente di debolezza”, per i 5Stelle “La destra si cuce regole su misura per non perdere”.







