POLITICA ITALIA La nuova proposta di Fratelli d'Italia: "Immigrato condannato, subito rimpatriato" Il partito di maggioranza relativa vuole una legge per la detenzione nei Paesi d'origine e per la revoca della cittadinanza a chi delinque

Immigrato condannato, subito rimpatriato. E' il nuovo slogan di Fratelli d'Italia, nella proposta di legge sulle nuove misure per i rimpatri che presto arriverà in Parlamento, promettono. Secondo Bignami la stretta aiuterebbe anche il sovraffollamento carcerario, visto che su 64mila detenuti attuali, 16mila sono immigrati.A chi chiede se questa accelerazione sia dovuta all'avvento di Vannacci, Donzelli risponde.

Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, già Popolo della Famiglia e Family Day, per truffa ed evasione fiscale. Si parla di 400mila euro evasi, secondo il gip l'indagato spendeva tutto in viaggi e oggetti di lusso, come barche e orologi. Torna sulla commissione di vigilanza Rai il presidente del Senato La Russa, dopo aver chiesto nuovi nomi per ricomporla, appello caduto nel vuoto.

Nel video le interviste a Sara Kelany, responsabile dipartimento immigrazione Fratelli d'Italia; Galeazzo Bignami, capogruppo deputati Fratelli d'Italia; Giovanni Donzelli, responsabile dipartimento organizzazione Fratelli d'Italia; Ignazio La Russa, presidente Senato



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: