CRONACA La nuova truffa dei ladri Il falso volantino del Ministero dell'Interno

La nuova truffa dei ladri.

In varie città italiane i ladri stanno mettendo in atto una nuova truffa: affiggono sui portoni delle case dei falsi manifesti del Ministero dell'Interno in cui invitano le persone non residenti a lasciare l'abitazione per rientrare nel loro domicilio di residenza. Scrivono pure che verranno denunciate le persone trovate in casa, multate con 206 euro e parlano di arresto fino a 12 anni. È tutto falso. La scusa è entrare a rubare nelle case. Se trovate un avviso del genere allertate immediatamente il numero 113 e non fate entrate nessuno in casa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: