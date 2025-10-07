CUCINA La Piadina romagnola "sbarca" in Brasile, è la prima Igp estera riconosciuta nel paese "Si tratta di un fatto straordinario" osserva in una nota Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp. "Registrazione volano per la crescita dell'export"

La Piadina romagnola "sbarca" in Brasile, è la prima Igp estera riconosciuta nel paese.

Dopo la registrazione del marchio collettivo in Giappone, per la piadina romagnola arriva un altro riconoscimento storico, quello del Brasile. L'Inpi, l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile ha ufficialmente registrato la 'Piadina Romagnola' come prodotto Igp, ossia di Indicazione Geografica Protetta. La registrazione, spiegano dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, è avvenuta lo scorso 30 settembre e riguarda il prodotto tipico delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e parte del territorio di Bologna, che ora gode di una tutela rafforzata anche sul territorio brasiliano, equivalente a quella garantita dall'Unione Europea.

Il riconoscimento da parte del Paese sudamericano arriva a un anno di distanza dall'ottenimento della registrazione del marchio collettivo in Giappone e rappresenta una sorta di pietra miliare: la Piadina Romagnola è la prima Igp straniera mai concessa dall'ufficio brasiliano. "Si tratta di un fatto talmente straordinario - osserva in una nota Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp - che l'Inpi, organo del tutto analogo a quello europeo sulla certificazione dei prodotti alimentari, ha persino dedicato un articolo sul suo sito, elencando le caratteristiche del prodotto e citandone la valenza culturale con un richiamo alla letteratura italiana e a Giovanni Pascoli come cantore della Piadina".

Delle 112 Igp riconosciute in Brasile, 111 sono prodotti nazionali e soltanto 1, la Piadina Romagnola, arriva dall'estero. Delle 41 Dop, invece, 10 sono estere, di cui due, Franciacorta e Prosciutto San Daniele, sono italiane. "In Brasile - chiosa Biagini - c'è una forte presenza di italiani e un forte interesse per la Piadina Romagnola: questa registrazione costituirà un volano per la crescita dell'export del prodotto autentico del nostro territorio, tutelandolo dalle contraffazioni".

