CRONACA La Polizia di Stato di Rimini salva una giovane da un tentativo di suicidio Decisiva la segnalazione del padre e il rapido intervento delle Volanti, Vigili del Fuoco e 118

La Polizia di Stato di Rimini salva una giovane da un tentativo di suicidio.

Nel giorno dell’Immacolata, la Polizia di Stato di Rimini ha salvato una ragazza poco più che ventenne che aveva tentato di togliersi la vita. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la chiamata di un padre residente in un’altra Regione, profondamente preoccupato per la figlia. La giovane, in un messaggio inviato all’uomo, aveva lasciato intendere la possibilità di compiere un gesto estremo.

L’operatore del 112, compresa la delicatezza del caso, ha immediatamente inviato sul posto le Volanti più vicine e allertato Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Due pattuglie hanno raggiunto in pochi minuti il residence in cui la ragazza alloggiava con una coinquilina, assente al momento dell’intervento. Giunti alla stanza, gli agenti hanno trovato la porta chiusa a chiave. Contattato il proprietario della struttura, è stato possibile ottenere una copia della chiave e accedere all’interno.

La giovane è stata trovata in stato di incoscienza. Il personale della Questura e i sanitari del 118 l’hanno soccorsa immediatamente, riuscendo a stabilizzarla e riportarla a una condizione di semicoscienza, prima del trasporto in ospedale per le cure necessarie anche sul piano psicologico. La coinquilina, rientrata in fretta dopo aver ricevuto a sua volta un messaggio allarmante, ha confermato il recente stato di fragilità emotiva della ragazza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: