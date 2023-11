La polizia locale di Riccione scova un falso diplomatico

La polizia locale di Riccione scova un falso diplomatico.

Durante i controlli effettuati in ore serali lungo la via Dante veniva intimato l’alt ad una Maserati con targa italiana, ma con affisse placchette di appartenenza al corpo diplomatico. Il veicolo era già stato segnalato alla Polizia Locale e inserito nella black list di controllo sui varchi di lettura targhe. Tanto che il comando aveva avviato indagini sull' auto e il suo conducente, contattando direttamente le autorità diplomatiche maltesi in Italia.

Al volante un riccionese di anni 47, che ha esibito un tesserino del Corpo diplomatico maltese, dichiarando di godere di immunità diplomatica. Gli agenti hanno fatto scattare i controlli scoprendo che l’auto era già sottoposta a fermo amministrativo con provvedimento emesso dalla agenzia delle Entrate, per debiti con il fisco. Il veicolo è stato sequestrato, e messo a disposizione delle vendite giudiziarie di Rimini. Mentre il riccionese denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Infatti non gode di alcuna immunità diplomatica.

