POLITICA ITALIA La presentazione della manovra di bilancio in Senato slitta al 18 dicembre Bagarre in aula sul decreto legge anticipi. A Montecitorio flash mob per la legge di iniziativa popolare sulla cannabis

Al Senato passa il decreto legge anticipi, con misure economiche e fiscali, legato alla manovra ed ora atteso alla Camera, dove il governo ha già annunciato che porrà la fiducia. Non senza polemiche, con tanto di seduta sospesa, passa anche un emendamento proposto da Claudio Lotito, Forza Italia, che proroga al 18 dicembre le scadenze per i versamenti di quei soggetti che hanno aderito alla rottamazione quater. “Un altro condono”, attacca l'opposizione; “Solo contabilità di bilancio”, è la replica. E a proposito di proroghe, anche la presentazione della manovra stessa, sempre in Senato, slitta al 18 dicembre. Flash mob davanti a Montecitorio dell'associazione “Meglio Legale”, che raccoglie firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per la coltivazione domestica della cannabis. La polizia prima impedisce l'ingresso in piazza Poi fa entrare i manifestanti, a favore di fotografi e telecamere.

Nel video le interviste a Luigi Marattin, deputato Italia Viva; Stefano Candiani, deputato Lega; Riccardo Magi, deputato +Europa; Antonella Soldo, Associazione “Meglio Legale”; Marco Cappato, tesoriere Associazione Coscioni

