La presidente dell'Europarlamento Metsola visita San Patrignano: "Non siete invisibili"

È un posto dove si va per cercare umanità, vicinanza, aiuto. San Patrignano apre le porte alla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e lei si presenta solo come “Roberta”, stringe la mano di tutti e si siede in mezzo ai ragazzi. Guidata da Letizia Moratti, co-fondatrice della Comunità, una visita emozionante che parte dal centro minori femminile, passa per il settore tessitura e pelletteria. Si ferma anche al centro medico per poi arrivare al centro studi: lì dove i giovani che seguono un percorso per liberarsi dalle dipendenze hanno anche la possibilità di studiare, recuperare anni di scuola, seguire l'università. E' da lì, dove rinascono le vite, che parla a nome dell'Europa a chi spesso si sente lontano dalle istituzioni.

"Era importante per me - spiega Metsola - venire e dimostrare che l'Europa è tangibile, si sente. Ho visto nei vostri occhi il coraggio, il desiderio di rinascere. Allora a voi il mio abbraccio più sincero: non siete soli e non siete invisibili. Il Parlamento europeo chiede in questo senso un ruolo più incisivo dell'Unione Europea nella politica sanitaria".

Il mosaico delle dipendenze è sempre più intricato, oltre che dagli stupefacenti, ci si disintossica da gioco d'azzardo, videogiochi. Ma le droghe “tradizionali” rimangono un'emergenza: in Europa la cocaina è usata da 2,7 milioni di giovani. Tra il 2018 e il 2023 il numero di pazienti è aumentato del 31%, mentre per il crack del 35%. Anche a San Patrignano i ragazzi arrivati nell'ultimo anno abusavano soprattutto di queste due sostanze. Al momento in Comunità ci sono oltre 800 ragazzi, che lavorano, seguono un percorso e partecipano al progetto di prevenzione che da 20 anni, ogni anno li porta a contatto con 60mila studenti.

"La Presidente Metsola - commenta Moratti - è molto attenta a tutte le tematiche sociali e quindi la visita a San Patrignano si inquadra in questo contesto. Un'Europa che vuole essere vicina ai più deboli, ai più fragili, un'Europa che vuole essere inclusiva e socialmente attenta a tutte le problematiche che riguardano la salute".