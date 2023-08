#MEETING23 La presidente della Corte Costituzionale: "Violenza sulle donne, l'informazione non è mai abbastanza" Silvana Sciarra tocca una serie di argomenti sensibili, e ribadisce che la Consulta intende tutelare i figli nati da coppie omosessuali

Sulla violenza, le donne non sono mai abbastanza informate. La presidente della Corte Costituzionale rinnova la sua sensibilità sui diritti femminili, così spesso violati. Prima donna ad essere eletta giudice costituzionale dal Parlamento e la seconda a ricoprire la carica di presidente della Corte, Sciarra manifesta anche l'intenzione di tutelare i diritti dei figli nati da coppie omosessuali. Sempre al Meeting di Rimini, ha aggiunto che nel vertice sociale europeo di Porto, nel 2021, "è stato ammesso autocriticamente che continuano a mancare forme di inclusione sociale per i più fragili, per i disoccupati, per chi ha bassa qualifica professionale, e per chi lavora con contratti non standard. Ancora più drammatica - ha concluso - la condizione dei detenuti, che hanno scarsissime opportunità formative e lavorative"

Nel video l'intervista a Silvana Sciarra, presidente Corte Costituzionale

