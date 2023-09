La presidente Rai Marinella Soldi nel Cda della Bbc

La presidente Rai Marinella Soldi nel Cda della Bbc.

La presidente della Rai Marinella Soldi è stata nominata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di amministrazione della Bbc. Per la prima volta una cittadina italiana entra a far parte dell'organo che guida la British Broadcasting Corporation e che ne garantisce la missione di servizio pubblico. L'incarico è effettivo dall'11 settembre per una durata di 3 anni. Lo annuncia Viale Mazzini. Il Cda della Bbc - ricorda la Rai - è composto da 14 membri, 4 esecutivi e 10 non esecutivi. Dei 10 consiglieri non esecutivi una metà è di nomina reale, l'altra metà è designata su proposta del Comitato Nomine, attraverso un iter di selezione strutturato e trasparente. I membri non esecutivi hanno, in particolare, il compito di fornire un punto di vista esterno, di tutelare l'interesse pubblico, di verificare gli standard di governance.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: