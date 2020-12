La prima vaccinata in Italia sarà un'infermiera: "Vaccinarsi è un atto d'amore e responsabilità"

Partita oggi la zona rossa in tutta Italia per il lockdown di Natale, mentre l'epidemia è in una “fase decrescente ma rallentata”. Curva di contagi in fase di stabilizzazione, quando la speranza era invece che si abbassasse in modo drastico. Il famoso indice di trasmissibilità, Rt, è sotto l'1 in tutte le Regioni tranne Molise e Veneto, dove anzi il numero di nuovi casi è di nuovo elevato, e Lazio e Lombardia presentano un Rt instabile. Iniziata comunque la zona rossa in tutta Italia, fino al 27, e sono in arrivo i vaccini Pfizer Biontech, allo Spallanzani di Roma dove la prima a vaccinarsi sarà l'infermiera Claudia Alivernini, 29 anni.





Con le 18.040 unità sull'incremento dei casi totali, l'Italia supera i 2 milioni di casi da inizio epidemia, e il tasso di positività cresce al 9,3%. Le terapie intensive scendono di 35 unità (2.589) e i ricoverati Covid di 476 (24.070). 505 i decessi (70.900). L'Agenzia italiana del farmaco tra l'altro ha bocciato l'idrossiclorochina: è senza efficacia nei pazienti Covid.

In Emilia Romagna invece sono 1.692 i nuovi positivi, con terapie intensive in lieve calo (201, -6) e 85 ricoverati in meno negli altri reparti Covid (2.718). Si mantiene alto il numero dei decessi, 76 da ieri, 9 a Rimini (7 donne di 81, 84, 85, 88, 92, 94 e 96 anni e 2 uomini di 69 e 76 anni), dove i casi in più sono 134 (79 sintomatici).

Il presidente francese Macron esce dall'isolamento, non ha più i sintomi del Covid-19, mentre l'Austria da oggi consente l'apertura delle sue 400 stazioni sciistiche, appena due giorni prima che il Paese entri nel suo terzo lockdown nazionale causato dal coronavirus.

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e di Claudia Alivernini, infermiera all'ospedale Spallanzani di Roma