ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA La promessa del generale Figliuolo: "I territori alluvionati saranno rimborsati al 100%" Il commissario per la ricostruzione oggi a Bologna per un incontro col patto per il lavoro e il clima: "Impossibile dare date precise, ma il governo lo ha garantito"

La prima ordinanza il commissario per la ricostruzione l'ha firmata ieri: 289 milioni per i lavori effettuati in somma urgenza, anticipati dai comuni. In arrivo altre ordinanze, aggiunge Figliuolo, ma ad oggi è impossibile dare date certe. Bonaccini ringrazia per la collaborazione, ma ricorda che il commissario potrebbe avere subito a disposizione somme che non sono state utilizzate. Inoltre c'è il credito d'imposta, aggiunge il presidente, per avere dalle banche somme che sarebbe poi lo Stato a restituire.

Nel video gli interventi del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione, e l'intervista a Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: