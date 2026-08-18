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La proposta di Forza Italia per rivalutare la Consolare: data center AI, centri per energia pulita e logistica

FI rilancia il futuro dell’asse Rimini-San Marino: oltre alle rotatorie, un piano di sviluppo tra innovazione, sostenibilità e potenziamento dei collegamenti con l’aeroporto.

18 ago 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Verso l'appuntamento elettorale con le amministrative di Rimini nel 2027, prendono corpo i programmi dei partiti. Forza Italia Rimini risponde alle critiche, apparse di recente su stampa e social, sul troppo tempo necessario per attraversare la Consolare Rimini-San Marino, parlando di "incubo quotidiano" e "disastro ambientale"

Una questione, scrive il partito, "trattata a singhiozzo e con pochissimo interesse da parte riminese". Le rotatorie, prosegue Forza Italia, sono urgenti e fondamentali. Ma il partito avanza una serie di proposte che inserirà nel suo programma, con un ripensamento totale dell'intera area, ad esempio per ospitare data center per l'intelligenza artificiale, creare centri per produrre e stoccare energia pulita e una co-progettazione, con il Titano, per potenziare l'Aeroporto internazionale a livello logistico e viario.




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