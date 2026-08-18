La proposta di Forza Italia per rivalutare la Consolare: data center AI, centri per energia pulita e logistica

Verso l'appuntamento elettorale con le amministrative di Rimini nel 2027, prendono corpo i programmi dei partiti. Forza Italia Rimini risponde alle critiche, apparse di recente su stampa e social, sul troppo tempo necessario per attraversare la Consolare Rimini-San Marino, parlando di "incubo quotidiano" e "disastro ambientale".

Una questione, scrive il partito, "trattata a singhiozzo e con pochissimo interesse da parte riminese". Le rotatorie, prosegue Forza Italia, sono urgenti e fondamentali. Ma il partito avanza una serie di proposte che inserirà nel suo programma, con un ripensamento totale dell'intera area, ad esempio per ospitare data center per l'intelligenza artificiale, creare centri per produrre e stoccare energia pulita e una co-progettazione, con il Titano, per potenziare l'Aeroporto internazionale a livello logistico e viario.







