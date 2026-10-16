La protesta degli studenti, preso di mira il ministero dell'Istruzione con lanci di oggetti e petardi

In tutta Italia la protesta degli studenti, a Roma il corteo è arrivato al ministero dell'Istruzione. Ha attraversato la città, dal centro fino a Trastevere, sede del ministero, anche con qualche piccolo atto di vandalismo, cassonetti spostati in strada, bandiere di Stati Uniti e Israele bruciate. Al ministero si schiera la polizia in tenuta antisommossa, a difesa dell'entrata, i manifestanti iniziano a lanciare oggetti, petardi, bengala, bombe carta. Presa di mira la facciata principale del ministero, con le bandiere italiana ed europea che restano sforacchiate dai fuochi d'artificio e rischiano di prendere fuoco. Cori contro il ministro Valditara e la presidente Meloni, con gli studenti che hanno già annunciato un nuovo sciopero generale per il 30 ottobre.







