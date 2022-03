MANIFESTAZIONE La protesta dei balneari: in centinaia in piazza a Roma [video] Sono contro quella che chiamano "legge vergogna", che con un bando assegnerà le concessioni demaniali

A Roma, in piazza Santi Apostoli, la manifestazione di protesta dei balneari, giunti a centinaia da tutta Italia, contro la “legge vergogna”, così la chiamano, del governo che ha stabilito il bando per l’assegnazione delle concessioni demaniali. Secondo il Sib, sindacato italiano balneari, organizzatori insieme alla Fiba, associazione balneari di Confesercenti, è la più grande manifestazione degli ultimi anni: “Abbiamo fatto un errore a fidarci delle leggi dello Stato – attaccano – a rischio è la nostra azienda, il lavoro di una vita. Non è giusto e siamo qui a dirlo a gran voce”.

