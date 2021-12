La Provincia di Rimini userà i fondi del Pnrr per riasfaltare le strade dell'entroterra

Rimini mette al centro le realtà del suo territorio più remote e studia un piano per combattere lo spopolamento dell'entroterra. La chiave per riuscirci è eliminare i disservizi, così si comincia dalle strade. A finanziare gli interventi saranno i fondi messi a disposizione dal Pnrr: si tratta di 4 milioni e 283mila euro destinati a sette Comuni dell'Alta Valmarecchia. Le priorità saranno definite con criteri tecnici e gli interventi si svilupperanno fra il 2021 e il 2026: la tempistica corrisponde a quella prevista dall'Unione europea, che erogherà i fondi in diverse tranche.







I sindaci dei Comuni coinvolti si sono dunque riuniti per definire il piano operativo, condividendo una strategia di qualificazione e sviluppo. Saranno riasfaltati 35 chilometri di strade provinciali, a partire dalle realtà più remote dell'entroterra riminese. Negli ultimi due anni, nella Provincia, è stato rinnovato il manto stradale su un totale di 77.470 km, pari a oltre il 50% delle strade percorribili. Con i nuovi interventi previsti grazie al Pnrr, si arriverà al rifacimento del 74% delle strade provinciali dell'Alta Valmarecchia, con l'obiettivo di arrivare al 100% attraverso l'impiego di risorse proprie.

Intanto, previsti cambiamenti che influenzeranno anche la vita dei sammarinesi: partiranno il prossimo febbraio i cantieri sulla Ss16 Adriatica per realizzare due rotatorie: una all'altezza della Consolare per San Marino e l'altra all'altezza di via Montescudo. I lavori dureranno 18 mesi e inevitabilmente comporteranno dei disagi legati al traffico: proprio su questa problematica, nei giorni scorsi, la Prefettura di Rimini ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per valutare le possibili misure da attuare per limitare le code.