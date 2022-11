La questione migranti alla luce della crisi Italia-Francia

Proprio nel momento in cui la Ocean Viking, rifiutata dall’Italia, attraccava in Francia, Giorgia Meloni ha rispedito al mittente le critiche che Parigi ha rivolto a Roma. Per la Francia il comportamento dell’Italia è inaccettabile, mentre per l’Italia, che giudica aggressiva la reazione della Francia, serve un nuovo patto europeo che non consideri l’Italia come l’unico porto sicuro del continente. I temi caldi di politica estera non finiscono qui; l’Ucraina chiede all’Italia nuovi sistemi di difesa aerea. L'Italia ha ribadito a Stoltenberg l’impegno con il Patto Atlantico, ma ogni nuova fornitura bellica a Kiev testerà la compattezza del governo su un tema delicato, e potenzialmente divisivo, sul quale una parte delle opposizioni, il M5S, ha già promesso battaglia.

Sul fronte interno il governo ha varato il primo provvedimento per contenere i rincari dei costi dell’energia: 9 i miliardi stanziati per il sostegno alle famiglie e alle imprese, che hanno anche la possibilità di rateizzare. Nell’ultimo consiglio dei ministri approvate anche due misure che hanno suscitato mal di pancia in seno alla maggioranza: l’aumento delle trivellazioni in mare per la ricerca di gas (inviso alla lega) e la stretta al bonus 110%, ora 90% (osteggiata da Forza Italia).

Nel servizio le interviste al premier Giorgia Meloni (FdI), Vittoria Baldino (M5S), Alessandro Cattaneo (Lega) e Marco Furfaro (Pd)