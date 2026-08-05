BANDO 2026-2027 La Regione Emilia-Romagna investe per rilanciare centri storici e negozi “Primo passo della strategia regionale per l'economia urbana – dice l'Assessora al Commercio Frisoni - motore di sviluppo e fattore strategico di coesione sociale”

Oltre 21 milioni di euro per finanziare tutti i 43 progetti presentati dai Comuni nell'ambito del primo bando 2026-2027 dedicato agli hub urbani e di prossimità. Le risorse, aumentate da 14 a 21 milioni grazie all'assestamento di bilancio, attiveranno investimenti complessivi per oltre 40 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno complessivamente 58 hub (47 urbani e 11 di prossimità) distribuiti in tutte le province e comprenderanno la riqualificazione di piazze e spazi pubblici, il sostegno al commercio di vicinato, iniziative di marketing territoriale, servizi di hub management e progetti di innovazione e animazione urbana.

“Sappiamo che sul tema del commercio di vicinato ci sono sfide veramente importantissime e anche di difficile risoluzione – dice l'Assessora Turismo e Commercio, Roberta Frisoni - Quello che facciamo come Regione è di affrontare questo tema rilanciando, cercando insieme ai nostri territori di avere strumenti e risorse per stare al fianco dei nostri negozi e delle nostre comunità. E lo facciamo, guardate, con un'idea molto precisa, perché siamo consapevoli che i nostri centri sono il cuore delle comunità in cui viviamo tutti i giorni. Quindi, se si spegne una vetrina è un problema per tutti. E' un problema per chi ci vive e, soprattutto, per i più fragili che magari fanno fatica a trovare quel servizio, quella soluzione da un'altra parte. Penso agli anziani, penso alle giovani coppie, ma anche per chi ci viene a trovare, anche per i turisti”.

L'obiettivo è rendere le città più attrattive, sostenere le imprese locali e favorire nuove opportunità economiche, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile e femminile. Il bando rappresenta il primo passo della strategia regionale per l'economia urbana, quale “motore di sviluppo e fattore strategico di coesione sociale”. Intanto, è già in corso un nuovo percorso di riconoscimento degli hub, con candidature presentate per ulteriori 120 progetti.

Nel video, l'intervista all'Assessora Turismo e Commercio dell'Emilia-Romagna, Roberta Frisoni

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