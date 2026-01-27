SANTARCANGELO La Regione tenta di salvare Mutonia dalla demolizione: al via la Conferenza di servizi semplificata L'obiettivo è capire se “ricorrano i presupposti per verificare l’esistenza o meno di prevalenti interessi pubblici che ostino alla demolizione dell’insediamento" come stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2025

La Regione tenta di salvare Mutonia dalla demolizione: al via la Conferenza di servizi semplificata.

La Regione Emilia-Romagna tenta di scongiurare la demolizione di Mutonia, prevista dalla sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2025, e chiede l’attivazione di una Conferenza di servizi semplificata per valutare l’eventuale presenza di interessi pubblici prevalenti. È quanto emerge dalla risposta inviata dalla Regione al Comune di Santarcangelo di Romagna che ha notificato l’ordinanza di demolizione ai soggetti interessati e, preso atto della mancata ottemperanza, ha comunicato l’inottemperanza alla Regione, proprietaria dell’area demaniale su cui insiste l’insediamento.

La Regione Emilia-Romagna ha però ritenuto che “ricorrano i presupposti per verificare l’esistenza o meno di prevalenti interessi pubblici che ostino alla demolizione dell’insediamento”, richiamando i “potenziali profili di valore culturale” già segnalati dagli uffici ministeriali competenti e condivisi dal Settore Patrimonio Culturale regionale. Per questo motivo, la Regione ha invitato il Comune di Santarcangelo a indire una Conferenza di servizi semplificata, anche in nome e per conto della stessa Regione, ai sensi della legge 241 del 1990.

La Conferenza dovrà coinvolgere tutti gli enti preposti alla tutela degli interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali e dell’assetto idrogeologico. Accogliendo la richiesta, il Comune ha quindi avviato formalmente la Conferenza di servizi, aprendo una fase di approfondimento istituzionale sul futuro di Mutonia.

