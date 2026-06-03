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"La Repubblica delle donne": a Coriano l'incontro su 80 anni di emancipazione femminile

Organizzato dalla sezione ANPI locale, ha visto la partecipazione come ospiti istituzionali della senatrice Domenica Spinelli e della consigliera regionale Emma Petitti

di Pierluigi Mandoi
3 giu 2026
Le interviste a Oreste Godi, Domenica Spinelli ed Emma Petitti
Le interviste a Oreste Godi, Domenica Spinelli ed Emma Petitti

Da Nilde Iotti a Tina Anselmi, passando per Lina Merlin e Franca Viola. Il lungo percorso dell’emancipazione femminile in Italia dal secondo dopoguerra a oggi nell’incontro ‘La Repubblica delle donne’ organizzato dal circolo Anpi di Coriano in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana e del suffragio universale.

Curata dal professor Oreste Godi, vicepresidente della sezione Anpi e docente di storia, l’iniziativa ha messo in evidenza il fondamentale contributo delle donne alla costruzione della democrazia italiana e le successive conquiste sociali, civili e politiche. “Da un po' di anni ci preoccupiamo, oltre ai progetti didattici nelle scuole, di celebrare il calendario civile legato ai temi della resistenza, della democrazia e della libertà. Oggi, per la prima volta, abbiamo pensato a un evento per il 2 giugno, molto significativo perché a 80 anni dal suffragio universale anche femminile è una data importante da ricordare e da valorizzare”, afferma Godi.

Ospiti istituzionali la senatrice Domenica Spinelli (FdI) e la consigliera regionale Emma Petitti (Pd) “Il 2 di giugno è un momento importante e di grande celebrazione. Quest'anno è l'ottantesimo del primo voto e del primo suffragio universale, la prima volta che le donne hanno potuto partecipare non solo con il diritto di voto ma con quello di essere elette. È un momento di grande partecipazione”, dice Spinelli. “Ottant'anni in cui gli italiani e le italiane hanno scelto la Repubblica e in cui i diritti sono diventati diritti per tutti e per tutte. Le donne hanno potuto esprimere per la prima volta con il voto questa scelta. Un percorso importante in cui sono diventate cittadine e in cui hanno iniziato ad occupare uno spazio pubblico attraverso il proprio impegno. Uno spazio pubblico che noi dobbiamo e vogliamo difendere”, spiega Petitti.

Nel servizio le interviste a Oreste Godi, Domenica Spinelli ed Emma Petitti


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