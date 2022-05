La Riccione che verrà, la candidata sindaca Daniela Angelini presenta il programma di coalizione

l'intervista a Daniela Angelini

“Una città più sicura e a consumo di suolo zero” così la candidata sindaca di Riccione Daniela Angelini ha presentato il programma di coalizione. “Abbiamo costruito questo progetto – spiega – partendo dalla nostra storia e dalle nostre radici”. "La nostra sarà una Riccione che vuole innanzitutto partire da un'impostazione diversa, un vero cambio di rotta nei rapporti con la propria città, le proprie realtà economiche, sociali. Una città che partirà all'insegna dell'inclusione".

Il programma, spiega, guarda poi alla Riccione che verrà nei prossimi 10 anni. Particolare attenzione alla sicurezza, tema dominante in questo periodo. "È una questione molto sentita - aggiunge - anche perché già da questi primi week end primaverili abbiamo avuto le avvisaglie che si possa ripetere quello che è accaduto l'anno scorso. Questo non doveva risuccedere perché era prevedibile e, per quanto ci riguarda, il programma sulla sicurezza deve puntare soprattutto su un potenziamento della Polizia Locale".

