La riforma del catasto crea crepe in maggioranza. Per Forza Italia è una "schiforma"

Con Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti vediamo quali sono stati i fatti più rilevanti della politica italiana durante questa settimana. Era iniziata con una risata di Mario Draghi all'ipotesi di aumento delle tasse in vista della riforma del catasto. “Peccato non ci sia nulla da ridere – ribatte Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia – la riforma è una patrimoniale nascosta, l'ennesima stangata”. Forza Italia la chiama “schiforma”, e la maggioranza in commissione Finanze si spacca. In missione di pace, Matteo Salvini accolto con intenti bellicosi alla stazione di Przemysl, al confine con l'Ucraina: il sindaco gli ha rinfacciato di aver indossato magliette con l'effige di Putin, rifiutandosi di riceverlo. Nello stesso giorno, 8 marzo, le celebrazioni per la giornata internazionale della donna. E non solo: nelle Regioni c'è una sola donna presidente su 20, tra le province solo 6 presidenti su 80 sono donne, e nel governo ci sono 8 ministre su 23. E mentre la Camera approva la proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita, che ora andrà in Senato, alla Stampa Estera il sindaco Gualtieri candida Roma per Expo 2030, con un pizzico di rammarico per aver perso, a suo tempo, le Olimpiadi.

Nel video le voci di Mario Draghi, presidente del Consiglio; Federico Fornaro, capogruppo alla Camera Liberi e Uguali; Maurizio Lupi, deputato Noi per l'Italia; Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma