La riforma della caccia passa al Senato, animalisti: "Violenza inaccettabile"

Con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti è stato approvato ieri dal Senato il Ddl 1552 sulla caccia, la riforma che punta a modificare radicalmente la legge quadro del 1992.

Il disegno di legge introduce profonde variazioni nelle tutele e nelle modalità dell'attività venatoria. La riforma, promossa dalla maggioranza, trasforma i cacciatori in "bioregolatori", figure centrali per la gestione attiva e la tutela degli ecosistemi. Tra le novità principali spicca l’ampliamento delle specie cacciabili e l'eliminazione del lupo dall'elenco di massima protezione. L'attività venatoria viene estesa a nuove aree, comprese spiagge, foreste e terreni privati, eliminando il diritto di obiezione etica dei proprietari. Cade inoltre l'obbligo di scegliere una sola forma di caccia esclusiva.

Il testo apre l'attività venatoria anche ai minorenni con almeno 16 anni, previo consenso dei genitori. Tra i principali obiettivi della norma è il contenimento dei danni all'agricoltura e agli automobilisti causati dal sovrannumero di fauna selvatica.

C'è poi l'aspetto culturale: il testo punta a riconoscere ufficialmente l'attività venatoria come una vera e propria tradizione nazionale ed espressione culturale da tutelare, eliminando quelli che la maggioranza considera vincoli ideologici o burocratici penalizzanti per chi pratica la caccia legalmente

Il voto ha visto scendere in piazza gli animalisti con un sit-in al Pantheon organizzato da Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu Bird Life Italia e WWF Italia. "Il voto al Senato è una violenza inaccettabile nei confronti della natura e degli animali selvatici - scrive il WWF in una nota - e contrario alla volontà della stragrande maggioranza degli italiani, alle evidenze della scienza e alla sicurezza delle persone".

Gli attivisti parlano di "disegno di legge sparatutto" che rappresenta "un regalo ad una minoranza di cacciatori. Il conto lo pagheranno gli animali selvatici e le persone, che vengono espropriate del diritto di vivere la natura in libertà". Il rischio è che "i boschi somiglieranno sempre di più a poligoni di tiro, senza regole".

Ora la battaglia si sposta alla Camera che potrebbe dare il via libera definitivo entro la fine dell'anno.







