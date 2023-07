POLITICA ITALIA La riforma della giustizia arriva alle Camere, c'è l'autorizzazione di Mattarella Scontro in commissione Bilancio tra il ministro Fitto e le opposizioni sul Pnrr: è il preludio al riferimento in Aula del 1 agosto

Il presidente Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere della riforma Nordio, nel giorno in cui il ministro parla in Parlamento per dire di aver provato “sdegno quando qualcuno mi ha definito favoreggiatore della mafia”. Non parte sotto i migliori auspici il riferimento sul Pnrr che il ministro per gli Affari Europei Fitto farà in Parlamento il prossimo 1 agosto. Udito dalle commissioni bilancio riunite di Camera e Senato ha parlato dello stato dell'arte e delle criticità, insistendo sulla bontà dell'approccio, ossia verificare preventivamente le modifiche sugli obiettivi da raggiungere con la commissione europea. L'opposizione risponde aspramente; non ci dice nulla di nuovo, esplodono, il ritardo è palese e non arrivano mai risposte chiare a domande precise, come sottolinea il deputato Pd Piero De Luca. E mentre in commissione per le Politiche Ue il centrodestra boccia la direttiva europea sulla lotta alla corruzione, poiché risulterebbe palesemente in contrasto, dicono, col principio di sussidiarietà e proporzionalità, suscitando le ire di Pd e M5S, sul salario minimo si alza il tiro, con la segretaria del Pd Schlein che annuncia una raccolta firme in tutta Italia per salvaguardare la proposta.

Nel video gli interventi di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, Piero De Luca, deputato Partito Democratico, e l'intervista a Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: