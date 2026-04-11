La riminese Dalila Brocculi tra i giovani Alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani distintisi per impegno civico, solidarietà e senso di responsabilità. Le nomine, rese note dal Quirinale, valorizzano storie di altruismo quotidiano, inclusione e partecipazione attiva alla vita della comunità. Tra i premiati figura anche una giovane della provincia di Rimini, Dalila Brocculi, 16 anni, residente a Rimini. Il riconoscimento le è stato attribuito per la “delicatezza” e l’impegno con cui porta conforto nelle corsie della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi.

Volontaria dell’associazione “La Prima Coccola”, Dalila affianca da anni le attività a sostegno dei neonati prematuri e delle loro famiglie. Nata lei stessa prematura, ha trasformato la propria esperienza personale in un impegno costante: partecipa a iniziative benefiche, laboratori per bambini e momenti di supporto rivolti ai genitori che affrontano situazioni di particolare fragilità.

La giovane riminese ha accolto con sorpresa la nomina, sottolineando il valore del volontariato e l’importanza di offrire speranza a chi vive momenti difficili. "Ancora non ci credo, me l'ha appena detto la mamma. Per me questo riconoscimento è importantissimo perché sottolinea l'importanza della mia attività da volontaria" sottolinea Dalila all'ANSA. "Nel reparto dove sono nata entravo anche da piccola e ricordo i genitori di neonati che non mi conoscevano eppure mi sorridevano - dice all'ANSA - I loro bambini magari pesavano 500-600 grammi, e guardandomi sapevano che potevano avere un futuro".

Anche la settimana scorsa per Pasqua, con l'associazione Dalila ha portato le uova a bimbi e famiglie. "Sono il loro segno di speranza. Mi piace andare a parlare con i genitori per far capire loro che può esserci una seconda possibilità, perché in Tin i bimbi lottano tra la vita e la morte". La sua testimonianza, maturata anche attraverso l’attività nelle scuole, è stata riconosciuta come esempio di resilienza e solidarietà.

"La chiamavo il mio 'pacco di zucchero'", dice la mamma Chiara Soldati, emozionata e ancora incredula: "Quando ho ricevuto la chiamata dal Quirinale stamattina ho pensato a uno scherzo". "Quando Dalila è nata, di 28 settimane, in modo del tutto inaspettato, nel senso che non avevo una gravidanza a rischio, pesava un chilo e 180 grammi, poi ne ha persi 190 e poi è ripartita. È stata un'esperienza sconvolgente. Per noi niente borsa, niente corso pre-parto, niente fiocco rosa preparato per la porta. Dalila è stata ricoverata in Tin all'Infermi di Rimini due mesi. Un reparto formidabile, ma ancora ricordo le ore pesanti, interminabili".

L'associazione "La Prima Coccola" nasce da esperienze come la sua, nell'ottobre 2014, e da quella di genitori, "con vissuti diversi ma tutti accomunati da una partenza in salita".







