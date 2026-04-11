POLITICA ITALIA La riminese Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari Era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis”. La decisione sarebbe legata anche alle gravi condizioni di salute di un familiare.

La riminese Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari.

L’ex consigliera regionale lombarda e riminese di origini Nicole Minetti è stata graziata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il provvedimento di clemenza, firmato nelle scorse settimane, è stato concesso per motivi umanitari con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e della Procura generale. Minetti era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis”. Secondo fonti del Quirinale, la decisione sarebbe legata anche alle gravi condizioni di salute di un familiare minore che necessita assistenza.

A dare la notizia è stato il programma “Mi manda Rai Tre” e l’annuncio è stato questa mattina dal conduttore Federico Ruffo. La notizia era stata anticipata da “Il Fatto Quotidiano”.





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