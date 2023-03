APPUNTAMENTI La Riviera pensa in grande, da Pasqua a Capodanno: ecco il cartellone di eventi "Sotto il sole di Riccione"

Un palinsesto mobile, da Pasqua a Capodanno, che verrà arricchito mese dopo mese. Ma gli eventi già non mancano, sabato ci sarà una versione moderna del Falò di San Giuseppe, chiamato la “Fogheraccia”. Filo conduttore la sostenibilità, a partire dal look della città: in piazzale Roma sboccia il Giardino sul mare, un'isola verde nasce nel gazebo di viale Ceccarini, costeggiato da 101 ulivi, quanti gli anni della Perla verde, con una nuova pavimentazione ristrutturata. Fiori e colore anche lungo viale Dante.

Tanta musica poi e volti noti: dalle “canzoni urgenti” di Vinicio Caposela alla Notte Rosa di Carmen Consoli. Dai concerti di Radio Deejay al Balamondo con un inedito Max Gazzè fino ai 60 anni dei Nomadi alle Albe in controluce. Sullo sfondo sempre la cultura, che è anche identità territoriale. Come il weekend di Pasqua dedicato a Frida Kahlo, con la mostra a Villa Mussolini e i microspettacoli a lei dedicati de Lo Smanet a Villa Lodi Fé. Un cartellone ricco di eventi che arriva fino al Concerto di Santo Stefano e San Silvestro. E in chiusura si ricomincia l'anno con il primo bagno nel mare del 2024.

"Il cartellone è frutto di un lavoro intersettoriale durato mesi - spiega Daniela Angelini, sindaca di Riccione -. La novità è la programmazione a medio-lungo termine che permette a operatori e cittadini di organizzarsi". E c'è anche tanto sport: dagli eventi collaterali del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, fino alla visita delle campionesse della pallavolo femminile. Ma non solo. "Tantissimi sportivi e ragazzi vengono nella nostra città in primavera ed estate - conferma Sandra Villa, assessora alla Cultura di Riccione - e questo ha anche un'ottima ricaduta in termini di presenze".

Nel video le interviste Daniela Angelini (sindaca di Riccione) e Sandra Villa (assessora alla Cultura di Riccione)

