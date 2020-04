ITALIA La rivolta dei commercianti: "chiudiamo, ecco le chiavi"

Piccoli imprenditori e commercianti alzano bandiera bianca e consegnano le chiavi dei loro locali nelle mani dei sindaci. Come a dire "è finita, così non possiamo andare avanti". E' un disperato grido d'aiuto di tanti, tantissimi lavoratori che, davanti al nuovo decreto sulla fase 2, hanno deciso di alzare la voce. Tra loro anche lo chef Gianfranco Vissani che, insieme con altri colleghi, ha consegnato in modo simbolico le chiavi del suo ristorante al sindaco del comune umbro di Baschi. "Il governo ci deve ascoltare - dice -, l'intero settore è in ginocchio". La mobilitazione - che ha preso il titolo di 'Risorgiamo Italia' - è nazionale, dal Veneto alla Sicilia, e nei prossimi giorni si trasformerà in manifestazioni, prima virtuali e poi di piazza.



