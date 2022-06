REGIONE EMILIA ROMAGNA La Romagna di domani, città diffusa e policentrica

Un confronto a tutto campo sulla Romagna come unica area metropolitana, tra tutte le anime politiche, economiche e sociali che la animano: si è tenuto a Meldola il secondo incontro tra le anime cittadine di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. "Come associazione abbiamo lanciato questa suggestione quattro anni fa, e sensazione è che l'idea di andare oltre i campanili si stia facendo strada - ha affermato il presidente di Confindustria Romagna - Un esempio concreto: Romagna Next, il laboratorio di pianificazione strategica promosso tra le tre province ha secondo noi un valore enorme. Andare oltre il localismo in una visione strategica del futuro è il primo passo, ed è anche quello più difficile: per questo plaudiamo al coraggio dimostrato questa volta dagli Amministratori".

La Romagna è una piattaforma internazionale con filiere strategiche per la regione e per il Paese - ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro - come l'ortofrutta, il wellness, la nautica, il settore della moda e calzaturiero, ha l'hub di Ravenna per la trasformazione energetica, un'università di alto livello, enormi potenzialità nel settore dell'avio-spazio e una grande tradizione di industria turistica".

