La Romagna invecchia: a Ravenna il 25% sono anziani. Più giovani in Riviera

Più giovane in Riviera, più anziana nell'entroterra e nelle città, ma il dato che emerge per primo è che la Romagna invecchia più della media regionale e nazionale. La palma della provincia più giovane va a Rimini, con il 12,51% nella fascia 0-14 anni e il 23,64% di over 65. La provincia con i capelli più grigi è Ravenna: 12,03% di under 14 e 25,72% di anziani. In mezzo c'è Forlì-Cesena con il 24,85% di "senior" e il 12,48% di bambini e teenager, ma il distretto del Rubicone e della costa contribuisce notevolmente ad abbassare il dato generale. In tutti i casi la fascia di popolazione attiva in fase lavorativa si restringe in modo preoccupante. Questi alcuni dei dati riferiti al 2022 elaborati dal Centro Studi di Legacoop e Federcoop Romagna presentati stamattina nel corso del convegno "Demografia e qualità della vita", in programma a Cesena Fiera.

Chiamati a discutere con le cooperative i sindaci dei Comuni capoluogo: Enzo Lattuca (Cesena), Gian Luca Zattini (Forlì), Michele de Pascale (Ravenna) e Jamil Sadegholvaad (Rimini). Tutti i settori economici sono toccati dai cambiamenti in atto: produzione, commercio, servizi, agroalimentare. Comparti che Legacoop Romagna rappresenta in modo diffuso con circa 380 imprese associate nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, un valore della produzione di oltre 6 miliardi di euro, più di 300mila soci (incluse tutte le tipologie: lavoratori, produttori, consumatori) e circa 24mila lavoratori.