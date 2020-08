EVENTO La Romagna si accende: al via la Settimana Rosa. Si comincia con Sara Jane Ghiotti in concerto a Rimini

La Romagna si prepara all'inizio della Settimana Rosa. Ma il tempo incerto non aiuta la Riviera. I turisti hanno abbandonato la spiaggia, ma si spera che stasera si possa partire a pieno regime con gli eventi programmati da oggi fino al 9 agosto. Gli eventi sono diluiti per evitare assembramenti. Oltre 300 gli appuntamenti sparsi dall’entroterra al mare, da Ferrara a Rimini, lungo 100 chilometri di costa. Grandi aspettative degli operatori: le prenotazioni negli alberghi arrivano all’80% della capienza, un dato che va oltre le aspettative e che rincuora. La riviera non si ferma dunque. E se i bagnini di Riccione rimangono contrari al Capodanno dell’estate per i rischi che comporta, quelli di Rimini si preparano invece a colorare la spiaggia di Rosa e ad accogliere i turisti. Il prefetto di Rimini Forlenza ha assicurato che i controlli saranno rigidi e sarà aumentato la presenza delle forze dell'ordine.



Nello storico Grand Hotel il ciclo di appuntamenti “La terrazza della dolce vita”, con la sfilata di vip intervistati da Giovanni Terzi: questa sera la conduttrice Paola Perego. E poi a seguire, gli altri giorni, tra gli altri, il Principe Alberto di Monaco, Simona Ventura, Gigi D'Alessio, Alfonso Signorini per citarne alcuni. "E' un'idea nata durante il lockdown da me e Simona Ventura - commenta Terzi - abbiamo invitato degli amici per una chiacchierata in Romagna e loro hanno accettato. Il tema sarà quello dei sogni, soprattutto per l'anno a venire". Grande protagonista di quest’anno sarà la musica: a esibirsi Alex Britti, Gabbani, Allevi. A unire tutti i territori e gli ospiti di questa Notte Rosa "diffusa", come sempre, la magia dei fuochi d'artificio. E poi le voci di Rds tutti i giorni da Piazzale Kennedy per accompagnare l’apericena. Stasera si comincia con Sara Jane Ghiotti e Giuseppe Righini in concerto al Giardino Ex Colonia Bolognese. Poi i mercatini in viale Vespucci, mentre in Piazzale Toscanini ci saranno spettacoli di circo per bambini. E assieme a questi tanti eventi ancora.

Nel video l'intervista a Giovanni Terzi

