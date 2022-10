La Russa eletto presidente del Senato, ma è giallo sulla votazione: Forza Italia non partecipa

Ringrazia, il neo presidente del Senato, per i 116 voti ricevuti, quando la maggioranza ne ha 104. Forza Italia non si è presentata a votare, eccezion fatta per Silvio Berlusconi e l'ex presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati. La Russa dunque è stato eletto col soccorso dell'opposizione: quale opposizione, è il giallo da risolvere. Tanti hanno guardato al Terzo Polo, a Calenda e Renzi, lo stesso Berlusconi ha detto che sono stati loro e i senatori a vita.

Che ci fosse tensione nell'aria è parso chiaro da quando le telecamere avevano ripreso una discussione tra La Russa e Berlusconi, con quest'ultimo che lo ha pure mandato a quel paese sbattendo la penna sullo scranno. “In Forza Italia c'è stato disagio per i veti – ha detto poi Berlusconi ai cronisti – Licia Ronzulli – ha aggiunto, parlando della sua fedelissima per la quale auspicava un incarico di governo – non avrà nessun ministero, e non va bene perché non si devono dare i veti”.

A presiedere i lavori di oggi, eccezionalmente, Liliana Segre, che ha ricevuto applausi scroscianti per il suo discorso sul ricordo della shoah, da lei vissuta in prima persona, e sulla difesa della Costituzione antifascista. Alla Camera intanto due fumate nere per l'elezione del presidente.

Nel video l'intervento di Ignazio La Russa, presidente del Senato, e l'intervista a Matteo Renzi, senatore Italia Viva