La Russa: "L'integrazione non si aiuta mettendo troppi stranieri e qualche italiano disperso"

C'è attesa per il decreto legge sul tetto agli stranieri in classe, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri, come annunciato dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri era alla Fashion Week di Milano, e come ha ribadito il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo da remoto a una conferenza della Lega contro l'integralismo islamico. “Non disarticoleremo le classi – ha puntualizzato Valditara – e il criterio sarà puramente linguistico, non conterà semplicemente la cittadinanza ma la conoscenza dell'italiano”. Sul tema interviene anche il presidente del Senato. Proprio in Senato approvato in via definitiva il disegno di legge firmato dal ministro Pichetto Fratin che dice sì al ritorno al nucleare dopo 40 anni: si riapriranno dunque le centrali, chiuse dopo il referendum del 1987. “Scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto”, è il commento della presidente Meloni, mentre le opposizioni parlano di follia economica, col ministro che ha evitato di spiegare, concludono, dove finiranno le scorie.

Nel video l'intervista a Ignazio La Russa, presidente del Senato







